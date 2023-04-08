Пьяный житель Одесской области всадил топор в шею сына

Как сообщили в областном управлении полиции, в селе Новоградковка 58-летний мужчина употреблял алкогольные напитки вместе со знакомым, провел гостя домой после застолья, а вернувшись, вдруг схватил топор и ударил им 32-летнего сына, также находившегося в доме. Пострадавший выбежал на улицу и позвал на помощь соседей, а те уже вызвали скорую и полицию. Медики диагностировали у пострадавшего перелом затылочной кости, а также рубленую рану головы и шеи.

Потерпевший объяснил, что живет вместе с отцом, который в нетрезвом состоянии постоянно устраивает ссоры, но в тот день никакого конфликта не было.

Полицейские изъяли с места преступления топор и другие вещественные доказательства, а подозреваемого в покушении на убийство задержали. За содеянное ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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