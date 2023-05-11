Одессит пригласил домой незнакомца и поплатился за гостеприимство жизнью (фото, видео)

Под Одессой полиция задержала мужчину, признавшегося в убийстве незнакомца в Одессе, к которому он напросился в гости, чтобы переждать комендантский час. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Событие произошло 9 мая ночью на улице Семена Палия. 28-летний мужчина рассказал полиции, что, увидев на улице незнакомца, спросил его, где можно остаться на время комендантского часа, на что тот пригласил его к себе.

В квартире они начали выпивать, после чего поссорились. В ходе ссоры мужчина ударил 46-летнего владельца дома девять раз ножом. Переночевав в квартире, к утру он на велосипеде поехал домой, в один из поселков Фонтанской сельскойгромады.

Там мужчина сжег одежду и обувь, в которой находился, но впоследствии решил позвонить в полицию. Пока ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. За это ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.



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Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области