Новости Одессы и Одесской области

Одессит пригласил домой незнакомца и поплатился за гостеприимство жизнью (фото, видео)

Одессит пригласил домой незнакомца и поплатился за гостеприимство жизнью (фото, видео)

Под Одессой полиция задержала мужчину, признавшегося в убийстве незнакомца в Одессе, к которому он напросился в гости, чтобы переждать комендантский час. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Событие произошло 9 мая ночью на улице Семена Палия. 28-летний мужчина рассказал полиции, что, увидев на улице незнакомца, спросил его, где можно остаться на время комендантского часа, на что тот пригласил его к себе.

В квартире они начали выпивать, после чего поссорились. В ходе ссоры мужчина ударил 46-летнего владельца дома девять раз ножом. Переночевав в квартире, к утру он на велосипеде поехал домой, в один из поселков Фонтанской сельскойгромады.

Там мужчина сжег одежду и обувь, в которой находился, но впоследствии решил позвонить в полицию. Пока ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. За это ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.


 Читайте также:

Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить