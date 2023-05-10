В Одесской области муж убил жену одним ударом: подробности (фото, видео)

Во время ссоры мужчина ударил гражданскую жену ножом в грудь. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

44-летний житель Мологовской громады в Белгород-Днестровском районе во время хмельного застолья поссорился с гражданской женой.

В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил им младшую на десять лет женщину в грудь, попав прямо в сердце.

Женщина умерла предварительно от кровопотери, что повлекло за собой проникающее ранение грудной клетки с повреждением сердца. За совершенное мужчине грозит до 15 лет заключения.

Когда потерпевшая умерла, а злоумышленник осознал, что натворил, побежал к соседям звонить в полицию.

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Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области