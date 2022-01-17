Новости Одессы и Одесской области

Одессит убил друга из-за посуды

Одессит убил друга из-за посуды

В Одессе полицейские задержали 49-летнего горожанина по подозрению в убийстве знакомого.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

По заявлению полицейских, во время случайной встречи на улице Юрия и Ивана Липы злоумышленник несколько раз ударил 42-летнего мужчину ножом в грудь, как только между ними вспыхнул конфликт. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Правонарушителя, сбежавшего с места совершения преступления, оперативники задержали в тот же вечер. Одессит рассказал, что они с умершим дружили семьями и часто наведывались друг к другу в гости. Однако в тот вечер оба были нетрезвы и поссорились из-за пустяка — посуды, которая убита не вернула ему якобы после новогодней ночи.

У фигуранта изъяли вещественные доказательства и объявили ему подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения мужчину поместили в изолятор временного содержания. За умышленное убийство ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет».

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала о том, что в одесском бильярдном клубе застрелили человека.

Позже стало известно кого убили в биллиардной, кто и почему.

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Фото и видео пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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