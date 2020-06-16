Убил супругов и пытался зарезать детей: «болградский мясник» получил пожизненный срок

В Измаиле городской суд приговорил к пожизненному заключению преступника, который зарезал семейную пару и пытался убить их детей.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Со времени преступления до приговора прошло четыре года. Кровавая история произошла в сентябре 2016 года в Болграде Одесской области. Злодей получил прозвище “болградский мясник”.

Поссорившись накануне со своими знакомыми, парень решил им отомстить. Пробрался ночью в дом жертвам, он зарезал отца семейства. После этого набросился на его сына-подростка. Однако мальчишке удалось сбежать и позвать на помощь.

Но убийца на этом не остановился и зарезал сначала мать, а потом набросился с ножом на ее дочь. Однако девочке все же удалось выжить.

Ранее к пожизненном заключению приговорили убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

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