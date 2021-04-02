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В одесский парк Победы вернулись красноухие черепахи и лебедь (фото)

В одесский парк Победы вернулись красноухие черепахи и лебедь (фото)

В пруды одесского парка Победы запустили 35 красноухих американских черепах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства городского совета.

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Этот вид рептилий еще приспособлен к резким перепадам температур в холодный период года, и поэтому на зиму их забирали в зоопарк. Теперь они смогут снова жить вместе со своими «коллегами», болотными европейскими черепахами, которые зимовали на дне прудов.

пруд парка Победы

В условиях искусственного водоема черепахи не размножаются, зато живут в комфорте: пруд большой, еды много, поэтому вражды между болотной и американской черепахами нет.

«Красноухая черепаха агрессивная, большая и моторная, если бы им было нечего есть, они бы просто уничтожили всех болотных черепах, они умеют на них охотиться», — отметил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

в парк Победы вернули черепах

Игорь Беляков

Хорошее питание черепахам обеспечивают сотрудники КП «Сервисный центр». Раз в неделю коммунальщики дают им измельченную рыбу.

Кроме рептилий, в пруд парка вернулся белый лебедь, который также зимовал в зоопарке.

парк Победы, лебедь

Напомним, недавно в Одесский зоопарк привезли двух сов, конфискованных у уличных фотографов.

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Фото: Facebook департамента городского хозяйства мэрии Одессы

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