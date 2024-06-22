Одесит став бабусею, щоб бігти за кордон (відео)

Про це розповіли у Держприкордонслужбі України.

«Квіткова хустка, окуляри, відповідне вбрання, навіть картата сумка – винахідливий одесит вжив максимальних заходів маскування «під бабусю», щоб дістатися до прикордоння», – розповіли у відомстві.

Втім, його задум зазнав невдачі: псевдобабушку викрили ще під час прямування до місця призначення потягом.

Людину підозрілої зовнішності виявили під час перевірочних заходів пасажирів в одному із вагонів потягу «Київ – Ужгород» оперативні співробітники Чопського прикордонного загону. Прикордонників привабило, що, незважаючи на жіночий одяг, «бабуся» все ж таки нагадувала чоловіка.

Підозри правоохоронців посилилися, коли у відповідь на вимогу надати документи, бабуся відповіла, що не має при собі жодних. Коли ж «рядженого» викрили, він зізнався, що замаскувався під жінку похилого віку, щоб непоміченим дістатися спочатку Ужгорода, а потім – до українсько-словацького кордону.

Прикордонники також встановили, що це вже друга спроба «ухиляета» втекти за кордон. Вперше, на початку червня його вже затримували за спробу незаконного перетину кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби «Ужгород». Тоді чоловік склав собі маршрут до держкордону онлайновими картами, проте скористатися ними не встиг, оскільки був затриманий прикордонниками.

Цього разу одесит діяв за тим самим планом, але ще й убрався «у бабусю», але знову попався.

Порушника доставили до прикордонного підрозділу та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи за ч. 2 ст. 204 КУпАП «Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України». За вчинене йому доведеться відповідати перед судом.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що 13 червня прикордонники Ізмаїльського загону зупинили в Одеській області зерновоз з понад 40 нелегальними «туристами», які прямували до сусідньої країни.