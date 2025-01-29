Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, продолжалась напряженная работа наших сил ПВО.
Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет.
“В результате обстрела есть повреждения зданий. Над ликвидацией вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы”, — сообщил Кипер.
Накануне, 28 января, российские войска атаковали Одессу и Одесский район “шахедами”. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома города, пострадали 4 человека. Повреждены несколько десятков автомобилей.
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