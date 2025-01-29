Як розповіли у прес-службі одеської мерії, так званий «Час пам’яті» в парламенті ФРН був приурочений до 80-річчя звільнення радянськими військами табору смерті Освенцим, що став символом Голокосту. Почесним гостем заходу був цього року Роман Шварцман – єврей з Одеси, колишній в’язень гетто.

«Сьогодні я стою перед вами як людина, яка пережила найжорстокіші сторінки історії людства, – каже Роман Шварцман. – Моя особиста історія – це історія виживання, боротьби та надії, моя історія – це історія мільйонів людей», – сказав Шварцман.

Він також згадав, що з 24 лютого 2022 року життя і свобода українців знову в небезпеці, і нагадав про масовану російську атаку на Україну 29 грудня 2023 року. Тоді одна з ракет влучила в його будинок. Шварцман і його дружина дивом врятувалися у підвалі, але їхня квартира на 10-му поверсі була повністю зруйнована.

При цьому Шварцман також зазначив, що Україну не можна дати поставити на коліна перед російською перевагою у силі, і попросив посилити військову допомогу. Подивитися відео виступу можна в телеграм-каналі “Одеського Життя”, перейшовши за посиланням нижче:

«Путін хоче знищити нас як націю, так само як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів убити мене за те, що я єврей. Зараз Путін хоче вбити мене за те, що я українець… Україні необхідна протиповітряна оборона. Одесі потрібна протиповітряна оборона, щоб захистити людей і свої порти. Нам потрібні літаки, щоб досягти переваги в небі. Нам потрібні далекобійні ракети, щоб паралізувати російські аеродроми та ракетні склади, з яких на нас щодня здійснюють напади. Нам потрібна ваша підтримка, щоб звільнити людей на окупованих територіях … Я благаю вас дати нам зброю, щоб Путін припинив цю нищівну війну», – сказав у своїй промові літній одесит.

Після промови Шварцмана депутати аплодували йому стоячи.

Роман Шварцман є головою Одеської регіональної асоціації євреїв і представляє жертв Голокосту. У п’ятирічному віці він потрапив до Бершадського гетто у Вінницькій області.