Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Убийство произошло еще в 2019 году в одном из сел Одесского района. В частном доме были обнаружены тела 80-летней женщины и ее 28-летнего внука. Экспертиза установила, что их смерть наступила в результате выстрелов в голову.

Полицейские установили: за день до того, мужчина встречался в Одессе со своим знакомым, который проговорился, что у его бабушки есть немалые деньги. Одессит решил завладеть чужими средствами, и напросился к другу в гости, взяв с собой пистолет и алкоголь.

Во время застолья одессит достал оружие и застрелил друга, после чего пошел в соседнюю комнату и застрелил бабушку. Из комнаты старушки он забрал мобильный телефон, 70 тысяч гривен наличными, банковскую карточку с пин-кодом к ней, которые владелица хранила вместе в кошельке.

В тот же день мужчина в разных банкоматах Одессы снял с карты около 50 тысяч гривен и воспользовался ими и другими деньгами убитой для погашения долгов и покупку подарков для себя и близких.

Убийцу задержали за считанные часы, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Рассмотрев предоставленные материалы и исследовав собранные полицейскими доказательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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