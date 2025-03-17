Вбивство сталося ще 2019 року в одному із сіл Одеського району. У приватному будинку було виявлено тіла 80-річної жінки та її 28-річного онука. Експертиза встановила, що їхня смерть настала внаслідок пострілів у голову.

Поліцейські встановили: за день до того, чоловік зустрічався в Одесі зі своїм знайомим, який проговорився, що в його бабусі є чималі гроші. Одесит вирішив заволодіти чужими коштами, і напросився до друга в гості, взявши із собою пістолет та алкоголь.

Під час застілля одесит дістав зброю і застрелив друга, після чого пішов у сусідню кімнату і застрелив бабусю. З кімнати старенької він забрав мобільний телефон, 70 тисяч гривень готівкою, банківську картку з пін-кодом до неї, які власниця зберігала разом у гаманці.

Того ж дня чоловік у різних банкоматах Одеси зняв із картки близько 50 тисяч гривень і скористався ними та іншими грошима вбитої для погашення боргів і купівлі подарунків для себе та близьких.

Убивцю затримали за лічені години, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Розглянувши надані матеріали та дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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