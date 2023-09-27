Одессит продавал через интернет несуществующую обувь военным

На фейковое объявление о продаже берцов по 500 грн откликнулись восемь человек, они перечислили мошеннику предоплату. Одесская жизнь рассказывает, как это случилось, так как защитить себя от мошенников в сети.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что ранее судимый за кражи 37-летний одессит снова принялся за старое. С мобильного телефона он разместил на одном из популярных интернет-сайтов под вымышленным именем объявления о продаже берцев, которых на самом деле не было. В течение дня на предложение на привлекательное предложение откликнулось восемь человек. Мошенник убедил их в возможности получить товар при полной предоплате.

После перечисления денег, он прекратил с ними связь. Не дождавшись посылки, потерпевшие обратились в полицию.

Следователи установили личность и местонахождение «продавца». У него изъяли сим-карту и мобильный телефон с информацией, подтверждающей причастность к преступлению.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Нажившись на 4 тысячи гривен, мошенник теперь заплатит 51 тысячу гривен штрафа или з года проведет за решеткой.

Справка

Берцами называют высокие ботинки, обычно с утепленным верхом, которые часто используются в армии и для активных видов отдыха, таких как походы или охота. Они обеспечивают хорошую поддержку голеностопа и защиту ноги от внешних факторов.

Как безопасно совершать покупки в интернете?

С каждым днём пользователей интернет-магазинов становится всё больше. Равно как увеличивается и число тех, кто при этом сталкивается с различными видами мошенничества. Ведь это так просто: купить «в один клик». И также просто потерять в этот момент все деньги на карточке. Самый распространенный способ обмана — создание фальшивого магазина с очень дешевыми товарами. Покупатель вводит данные своей карточки и теряет все деньги. Второй способ обмана характерен не только для Интернета. Связан он с тем, что при регистрации заказа покупатель оставляет свои контакты. Далее мошенники связываются с ним и под различными предлогами, представившись сотрудником банка или сотового оператора, просят предоставить конфиденциальную информацию: пароль, пин-код или код банковской карты. Используя полученные данные, мошенники быстро выводят с карты деньги, оплачивая покупки или переводя средства на чужие счета.

Как защититься?

При оформлении интернет-платежа следует знать следующее:

Никогда и никому не сообщать платежные реквизиты банковской карты, особенно по телефону;

особенно по телефону; Н е называть пин-код или код CVV2/CVC2 . Банк может спросить последние 4 цифры или весь номер карты, но он не имеет права и не должен запрашивать код CVV2/CVC2 или пин-код;

. Банк может спросить последние 4 цифры или весь номер карты, но он не имеет права и не должен запрашивать код CVV2/CVC2 или пин-код; Не пересылать фото карты с реквизитами электронной почтой. Если по какой-то причине необходимо переслать фотографию банковской карты через Интернет (почта, skype) надо учитывать, что существуют программы, которые ищут и распознают подобные фотографии. А значит ваши данные могут попасть к мошенникам;

Если по какой-то причине необходимо переслать фотографию банковской карты через Интернет (почта, skype) надо учитывать, что существуют программы, которые ищут и распознают подобные фотографии. А значит ваши данные могут попасть к мошенникам; Избегать использовать для покупок в Интернете чужой компьютер или смартфон.

для покупок в Интернете Если оплата покупки через Интернет требует перехода по ссылкам, нужно скопировать их в буфер обмена, не кликая по ним мышкой, так как показываться может одна ссылка, а при нажатии откроется другая — ведущая на мошеннический сайт. Далее вставить скопированную ссылку в адресную строку браузера и, если всё в порядке, продолжить оформление покупки.

Визитная карточка сайта-мошенника — дешевизна товаров. Если товар или услуга по сравнению с другими интернет-магазинами «привлекательно» дешевы, лучше отказаться от покупки.

Проверяем по черному списку

Любую информацию следует проверять. Важно помнить, что в Интернете за фотографией может скрываться кто угодно, в том числе и компьютерная программа. Поэтому не следует слепо доверять. Есть черные списки сайтов, магазинов, работодателей, сотрудников, брачных аферистов, мошенников и прочего. Поэтому прежде чем принять решение о покупке или перечислении средств, следует проверить название компании или фамилию человека, вбив данные в поисковик, например Гугл. Точно так же следует проверять и фотографии.

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