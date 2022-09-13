Одесские зеки занимались телефонным и интернет мошенничеством: как они это делали? (видео)

Осужденный в Одессе заключенные прямо из колонии обманывали украинцев, продавая чужие автомобили или выманивая деньги на лечение.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В Одессе полицейские разоблачили две мошеннические схемы, которые использовали в колонии заключенные для завладения деньгами украинцев.

Злоумышленники действовали с помощью мобильных телефонов, выдавая себя за продавцов чужих автомобилей или старых знакомых, которым нужны средства для лечения.

Работники уголовного розыска установили, что группа людей, приговоренных в Одессе к лишению свободы за имущественные преступления, отбывая наказание, на путь исправления не стали, а прибегли к привычному противоправному способу зарабатывания легких денег.

Одна из схем злоумышленников заключалась в том, что они размещали в социальных сетях чужие объявления о продаже автомобилей, а когда находили покупателей, договаривались о доставке транспортных средств к ним домой при условии, что те пошлют средства на бензин.

Граждан, которые соглашались на условия правонарушителей и пересылали им деньги, продолжали обманывать, например, предлагая дополнительно приобрести новые масла в двигатель или прося деньги на ремонт якобы сломавшегося в пути автомобиля.

Еще одна мошенническая схема заключенных заключалась в том, что они звонили по телефону людям, входили в доверие к ним, представляясь давними знакомыми, и просили одолжить деньги якобы на лечение.

Правоохранители провели санкционированные обыски в местах отбывания наказания злоумышленников, изъяли мобильные телефоны банковские карточки, черновые записи и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время проводится расследование производства, начатого по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Полицейские устанавливают полный круг пострадавших, поэтому обращаются к гражданам, которые, возможно, стали жертвами этих мошеннических схем, с просьбой сообщить об этом в полицию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Также в полиции предупреждают: чтобы не попасть в подобные ловушки виртуальных мошенников, не присылайте никому деньги, пока не получите товар и не убедитесь в том, что адресат – именно тот человек, о котором вы думаете и ему действительно нужна помощь.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что заключенные в одесском СИЗО оформляли себе выплаты для переселенцев.