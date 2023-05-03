Пытался отомстить жене и поджег чужой дом (видео)

Полиция задержала 33-летнего жителя села Шабо Белгород-Днестровского района, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, угрожал соседу топором и пытался сжечь его дом, чтобы отомстить жене. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Одесской области.
В полиции сообщили, что задержанный после того, как жена сказала ему, что подает на развод, приревновал ее к бывшему мужу, взял топор и отправился к нему домой выяснять отношения.
Фигурант ворвался в дом к потерпевшему с топором, выгнал его на улицу и начал угрожать все сжечь. К моменту приезда полицейских дебошир облил машину в гараже горючим, а также поджег вещи хозяина. Огонь быстро потушили.
Открыто уголовное производство по 194-й статье Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.
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Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области