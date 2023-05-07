Новости Одессы и Одесской области

Наводчик российских ракет на Одессу получил по заслугам

Наводчик российских ракет на Одессу получил по заслугам

Суд признал виновным в госизмене жителя Одессы, который, будучи российским агентом, «наводил» вражеские ракеты на городские энергообъекты.

По сообщению Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области, сотрудники ведомства своевременно разоблачили предателя, задокументировали его преступные действия и задержали в конце марта этого года в ходе спецоперации в Одессе.

Следователи спецслужбы установили, что вражеский соратник собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории Одесского региона. Прежде всего он пытался выявить боевые позиции украинской системы противовоздушной обороны. Кроме того, агента интересовали точные локации местных объектов энергетики.

Из переписки шпиона с кураторами

Из переписки шпиона с кураторами2

Собранные сведения он хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы.

За выполнение вражеских задач он рассчитывал получать от врага до 70 тыс. грн в месяц.

Статья по теме: Агенты Кремля на службе Украины: самые громкие разоблачения

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала российская фсб. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих.

Для сбора разведывательной информации вражеский шпион выезжал в разные районы Одессы и пригород областного центра, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов.

На основании доказательной базы, которую собрала СБУ в ходе досудебного расследования, суд признал предателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще новости Одессы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить