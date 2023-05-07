Наводчик российских ракет на Одессу получил по заслугам

Суд признал виновным в госизмене жителя Одессы, который, будучи российским агентом, «наводил» вражеские ракеты на городские энергообъекты.

По сообщению Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области, сотрудники ведомства своевременно разоблачили предателя, задокументировали его преступные действия и задержали в конце марта этого года в ходе спецоперации в Одессе.

Следователи спецслужбы установили, что вражеский соратник собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории Одесского региона. Прежде всего он пытался выявить боевые позиции украинской системы противовоздушной обороны. Кроме того, агента интересовали точные локации местных объектов энергетики.

Собранные сведения он хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы.

За выполнение вражеских задач он рассчитывал получать от врага до 70 тыс. грн в месяц.

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По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала российская фсб. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих.

Для сбора разведывательной информации вражеский шпион выезжал в разные районы Одессы и пригород областного центра, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов.

На основании доказательной базы, которую собрала СБУ в ходе досудебного расследования, суд признал предателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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