Одессит насиловал 7-летнюю падчерицу

Одесские правоохранители задержали 36-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании семилетней падчерицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
Отчим насиловал падчерицу, пока мать была на работе
Правонарушителю объявили подозрение по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Установлено, что отчим вступал в половые отношения с ребенком, когда ее мать была на работе, пока девочка не рассказала обо всем бабушке.
В рамках досудебного расследования правоохранители провели ряд экспертиз, выводы которых прямо указали на причастность мужчины к преступлению.
За совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
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Фото и видео пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области