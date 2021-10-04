Новости Одессы и Одесской области

Одессит насиловал 7-летнюю падчерицу

Одессит насиловал 7-летнюю падчерицу

Одесские правоохранители задержали 36-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании семилетней падчерицы.

Подписаться

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Отчим насиловал падчерицу, пока мать была на работе

Правонарушителю объявили подозрение по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Установлено, что отчим вступал в половые отношения с ребенком, когда ее мать была на работе, пока девочка не рассказала обо всем бабушке.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели ряд экспертиз, выводы которых прямо указали на причастность мужчины к преступлению.

За совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Еще новости о насильниках и педофилах в Одессе:

Фото и видео пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить