В Одессе семейный тиран несколько лет насиловал малолетних дочерей (видео)

Одесские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в систематическом изнасиловании жены и двух дочерей, одна из которых несовершеннолетняя.

Как сообщает областное управление полиции, о том, что 48-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления одессит издевается над своей семьей, в правоохранительные органы сообщили посторонние люди. Сами жертвы насилия были настолько запуганы, что держали происходящее с ними в тайне не один год.

Как выяснилось, насильник начал развращать дочерей, когда им было по 13 и 16 лет. Пока это было возможно, он убеждал девочек в том, что все происходящее между ними – норма, а когда дочери подросли и начали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивать. По словам девочек, они не решались рассказать обо всем матери, так как сильно боялись тирана-отца (одна из них даже задумывалась о самоубийстве). Кроме того, сама женщина также была жертвой домашнего тирана и насильника.

Сейчас начато досудебное расследование. Насильник задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Одесской области пьяный селянин за день изнасиловал двух женщин.