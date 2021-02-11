Новости Одессы и Одесской области

В Одессе семейный тиран несколько лет насиловал малолетних дочерей (видео)

В Одессе семейный тиран несколько лет насиловал малолетних дочерей (видео)

Одесские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в систематическом изнасиловании жены и двух дочерей, одна из которых несовершеннолетняя.

Как сообщает областное управление полиции, о том, что 48-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления одессит издевается над своей семьей, в правоохранительные органы сообщили посторонние люди. Сами жертвы насилия были настолько запуганы, что держали происходящее с ними в тайне не один год.

Как выяснилось, насильник начал развращать дочерей, когда им было по 13 и 16 лет. Пока это было возможно, он убеждал девочек в том, что все происходящее между ними – норма, а когда дочери подросли и начали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивать. По словам девочек, они не решались рассказать обо всем матери, так как сильно боялись тирана-отца (одна из них даже задумывалась о самоубийстве). Кроме того, сама женщина также была жертвой домашнего тирана и насильника.

Сейчас начато досудебное расследование. Насильник задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Одесской области пьяный селянин за день изнасиловал двух женщин.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить