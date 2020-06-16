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Стало погано за кермом: в Одесі під час ДТП постраждало двоє людей

Стало погано за кермом: в Одесі під час ДТП постраждало двоє людей

Водій автомобіля «Toyota» допустив зіткнення з «Daewoo», виїхав з дороги та збив двох пішоходів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Кермувальника, який спричинив аварію, та травмованого ним 32-річного чоловіка забрала «швидка». Другому  пішоходу госпіталізація не знадобилася.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, що працює зараз на місці події, водієві «Toyota» за кермом стало зле.

Всі обставини події ще встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба

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