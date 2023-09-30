Одессит крыл матом полицейских по телефону – как его наказали?

Одесские правоохранители разоблачили телефонного хулигана – мужчина беспричинно звонил по номеру «102» и оскорблял сотрудников полиции нецензурной бранью.

Об этом рассказали в пресс-службе Главка Нацполиции в Одесской области.

Будучи в нетрезвом состоянии, 49-летний одессит в течение вечера без всякой надобности несколько раз звонил по телефону на экстренную службу полиции «102» и оскорблял нецензурной бранью операторов, не реагируя на их замечания и предупреждения об ответственности.

Личность правонарушителя правоохранители установили в тот же день и составили в отношении него четыре административных протокола по ст. 173 КоАП Украины (мелкое хулиганство) за каждый совершенный им звонок. Протоколы направили в суд.

Свою вину в суде мужчина не признавал, но под давлением неопровержимых доказательств, которые собрали и предоставили полицейские, суд признал мужчину виновным в совершении мелкого хулиганства по всем эпизодам и наложил на него административные взыскания в виде штрафов и административного ареста в изоляторе временного содержания сроком 10 суток.

Напомним, в Украине хотят ввести новый способ наказания – пробационный надзор.

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