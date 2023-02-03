Мат в Украине: как помогает во время войны и меняет культуру речи украинцев

С началом войны мат и нецензурщина в украине вышли на новый уровень. Знаменитая фраза про «русский военный корабль», украшение почтовых марок и даже огромные надписи на билбордах. В день борьбы с матом мы узнали, что думают по поводу экспансии ненормативной лексики психологи, педагоги и культурологи.

Орфография матерных слов

«Русский военный корабль, иди на #» – фраза, ставшая в Украине девизом военного времени. Впрочем, кроме этого легендарного послания, сейчас можно услышать и разнообразное множество прочих матерных слов.

Мат несется из радиоэфира в популярных песнях. Порой, звучит в новостях и аналитических передачах — от ведущих и экспертов. То, что раньше писали, по большей части, на заборах, стало, чуть ли ни языковой нормой.

Матюки даже языковеды, практически, «легализовали» — рекомендуют, как грамотно написать матерное выражение, обозначающее определенное направление движения.

Правильно писать не «на х#й», а слитно: «нах#й». «Крылатое» выражение это отныне лингвисты определяют как наречие.

Закон и штрафы за мат в Украине

Правительство, все же, с засильем ненормативной лексики решило бороться. И народные избранники внесли изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов.

Согласно новому законодательству, суммы штрафов за мат в публичных местах значительно увеличились:

штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов (до 510 гривен). Раньше он составлял по максимуму всего лишь 119 гривен;

общественные работы — от 20 до 40 часов;

исправительные работы — от одного до двух месяцев.

Публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего влечет наложение штрафа в размере от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан — до 680 гривен.

Штрафы, как видим, немаленькие. Но, похоже, наших сограждан они не пугают. И вероятности услышать мат в общественных местах меньше не стало.

Психотерапевт Дмитрий Тарнаруцкий про феномен мата

Мат — это выражение избыточных, сильных чувств, переживаний, злости. И нам, порой, сложно подобрать слова из обычного лексикона, чтобы эти эмоции определить и сообщить другим о своем чрезвычайном состоянии.

Удержание чувств — нездоровая стратегия для психики. В условиях очень длительного ее напряжения средней или высокой интенсивности высвобождение энергии просто необходимо. Делают это кто как может. И выругаться матом для обычно не матерящихся, воспитанных людей бывает эффективно и полезно.

Поэтому мат сегодня так сильно распространен. Ведь психика миллионов людей находится в сверхсильном напряжении. А в реалиях войны выматериться — самый безобидный способ справиться с травмой.

И чем в большей степени человек испытывает растерянность, дезориентацию в жизни, тем чаще прибегает к мату. Как загнанный зверь — рычит и скалит клыки. К тому же, во время войны мат может срабатывать, как «мотивационный пинок», который заставит собраться, активизировать силы и немедленно принять решение для спасения.

Мат — как часть разговорной речи

Некоторые привыкают активно использовать мат во время общения. В этом случае «легализация» мата будет вредна, разрушительна для развития и человека и общества. Ведь для окружающих, зачастую, матерщинник — дополнительный источник раздражения, злости. Люди видят, что для него мат — не «крик души», а скорее — просто грязная, испорченная речь. И нет в ней ни необходимости, ни какой-либо пользы.

Почему ученика наказали за «патриотически мат»

На онлайн-празднике «Последний звонок» в лицее на Ровенщине ученик на фразу «Слава нации!» ответил «П#ц российской федерации!»

За употребление ненормативной лексики педагоги на школьника и его родителей подали заявление в суд.

История эта вызвала в обществе бурную реакцию. Граждане, вероятно, не подозревающие о законе «о дематюкации», яростно осуждали педагогов. Мол, за мат в адрес врага, звучащий сегодня повсюду, осуждать могут только враги и сепаратисты.

На первый раз за употребление ненормативной лексики в общественном месте суд парня не наказал. Всего лишь вынес замечание ему и его матери. Она же заявила, что ее сын – патриот. И ей очень досадно, что его публично «унизили» — потребовали просить извинения на последнем звонке.

Преподаватель иностранной литературы Ирина про мат в школе и на билбордах

— У меня были размышления на тему «Детский мат — не только в шахматах». Пятилетней девочке наступили на ногу. После чего последовало предложение из пяти слов, где три мата: «**** ####, ты что, ****?»

— Первые годы работы в школе я реагировала так: прижимала к стенке и читала эмоциональную лекцию о происхождении и смысле матов. Еще задолго до войны — так что она тут ни при чем. Впрочем, учителя — и сами, порой, и при детях. А во время войны — попробуй, сдержись.

Дети — наше зеркало. Они повторяют поведение авторитетных для них взрослых. И не надо оправдывать причину употребления мата военной агрессией.

Хотя многие родители считают, что ненормативная лексика в разговоре детей — не самая большая проблема во время войны. Главное — не усугубить и без того их сложное психологическое состояние. Полагают, что, когда наступит мир, эта проблема решится сама собой.

Ирина считает, что, несмотря на войну, с билбордов стоит убрать мат – ведь на них смотрят дети. — В начале войны такой борд был установлен как раз напротив нашей школы. А одни только футболки с посылаемым кораблем чего стоят! И я бы не хотела, чтобы мат стал для детей чем-то общепринятым.

Медицинский психолог Сергей Сичкар про способ избавиться от мата

Если материться не желаете даже во время войны — попробуйте заменить ненормативную лексику юмором.

— Если вы заметили, что, характеризуя врага или ситуацию, используете матерные выражения, постарайтесь придумать мату аналог из общедоступных выражений.

Часто такие слова не только приживаются в лексиконе, но и способны рассмешить окружающих, поднять настроение и тем самым снизить градус эмоционального напряжения.

Такие «эксклюзивные» заменители матерных слов нередко перенимаются обществом и становятся общедоступными мемами. Причина проста: юмор помогает справиться с травмирующей ситуацией. Поэтому ваша психика будет чаще требовать употребления слов-заменителей, а не мата, которые сами по себе несут негативный смысл.

Забытые украинские национальные ругательства

Культурная функция мата — обозначать линию нормы. Поэтому он и является запрещенной лексикой — нецензурной. И так как психика миллионов людей во время войны находится в сверхсильном напряжении, мат сегодня широко распространен.

Правда, мириться с «расцветом» матерщины в обществе готовы не все украинцы. Пусть даже направленной в адрес врага.

Украинский язык – мелодичный и благозвучный. Мат же в ныне известной форме преимущественно имеют российское, а не традиционное украинское происхождение. И поэтому не стоит с Россией воевать ее оружием.

Певица Анжелика Рудницкая про украинские ругательства

— У нас, украинцев есть свои ругательства. Они другие, и они очень смачные и сочные. Но они у нас отошли на второй и третий планы. Люди их меньше знают и меньше используют.

Интересно, что когда человека посылают «на три буквы», то он меньше обижается, чем когда ему скажут, например: «А що ти такий пихатий?!». Вот именно «пихатий» какая-то часть людей воспринимает, как страшную обиду.

— Нам нужно эти украинские слова и идиомы использовать более широко. Ведь сейчас есть спрос на все украинское, включая и такие ругательные языковые конструкции.