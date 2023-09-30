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Одесит крив матом поліцейських телефоном – як його покарали?

Одесит крив матом поліцейських телефоном – як його покарали?

Одеські правоохоронці викрили телефонного хулігану – чоловік дзвонив за номером «102» та ображав співробітників поліції нецензурною лайкою.

Про це розповіли у прес-службі Главку Нацполіції на Одещині.

Будучи в нетверезому стані, 49-річний одесит протягом вечора без жодної потреби кілька разів телефонував на екстрену службу поліції «102» та ображав нецензурною лайкою операторів, не реагуючи на їх зауваження та попередження про відповідальність.

Особу правопорушника правоохоронці встановили того ж дня і склали щодо нього чотири адміністративні протоколи за ст. 173 КпАП України (дрібне хуліганство) за кожний вчинений ним дзвінок. Протоколи направили до суду.

Свою провину в суді чоловік не визнавав, але під тиском незаперечних доказів, які зібрали та надали поліцейські, суд визнав чоловіка винним у скоєнні дрібного хуліганства за всіма епізодами та наклав на нього адміністративні стягнення у вигляді штрафів та адміністративного арешту в ізоляторі тимчасового тримання терміном 10 діб.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити новий спосіб покарання – пробаційний нагляд.

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