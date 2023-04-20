Одессит из тюрьмы продавал то, чего нет

В Одессе разоблачили 29-летнего заключенного в махинациях с продажей несуществующего товара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области.

Молодой человек был осужден на четыре года за кражу и грабеж. А пребывая в исправительной колонии, он открыл своеобразный «бизнес»: создал в одной из популярных соцсетей фейковые объявления о продаже мототехники на условиях частичной предоплаты и после получения денег от покупателей прекращал с ними общение.

Зека-«бизнесмена» разоблачили после того, как он таким образом обманул жителя Винницкой области, выманив у того 3 тысячи гривен за продажу мотоцикла.

Как выяснилось в ходе следствия, на банковский счет предприимчивого заключенного пришел еще ряд зачислений от жителей разных регионов Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают их личности.

Мошеннику сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, и теперь его пребывание за решеткой может продлиться еще на три года.

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