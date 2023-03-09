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Жительницу Одессы покарали за продажу несуществующего снаряжения для ВСУ

Жительницу Одессы покарали за продажу несуществующего снаряжения для ВСУ

Одесситку признали виновной в мошенничестве и приговорили к годам заключения. Она давала объявления о продаже военного снаряжения. Потом брала с покупателей предоплату, но ничего не отправляла покупателям.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Там рассказали, что женщину признали виновной в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники (часть третья статьи 190 УК Украины). Суд приговорил ее к пяти годам заключения. 

В прокуратуре рассказали, как осужденная продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников.

Для этого она присоединилась к волонтерской группе в соцсетях, отслеживала объявления о поиске военного снаряжения для украинских защитников и предлагала свой товар.

Отправить необходимое снаряжение женщина обещала после предварительной оплаты на ее банковскую карточку. Таким образом злоумышленница получила более 50 тысяч гривен за продажу двух приборов ночного видения и восемь радиостанций.

Заказчикам мошенница ничего не отправила, поскольку на самом деле не имела никакого товара. Деньги обманутых людей потратила на собственные нужды. 

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о жителе Одесской области, который продавал волонтерам и ВСУ несуществующие пикапы.

Также мы писали о группе жителей Одесского региона, которые от имени руководства области требовали с бизнесменов  пожертвования для украинской армии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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