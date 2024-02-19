Одессе угрожает формальдегид в воздухе: как медики поспорили с экологами

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа опубликовала данные полученные из пунктов гидрометеорологических наблюдений Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины за 2023 год.

Из них следует, что в городах Николаев и Одесса среднесуточные показатели концентрации формальдегида в воздухе часто выше 2,5 от предельно-допустимой концентрации, которая составляет 0,003 мг/м3.

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Какую опасность здоровью несет формальдегид

Длительное влияние умеренных концентраций формальдегида может привести к развитию респираторных проблем и возникновению аллергических проявлений. В больших концентрациях формальдегид может увеличивать риск новообразований дыхательных путей.

Главными антропогенными источниками формальдегида являются ТЭС, ТЭЦ, промышленные предприятия, мусоросжигательные установки и двигатели внутреннего сгорания автомобилей.

Деревья и экологический транспорт спасают воздух

Деревья снижают уровень формальдегида в воздухе путем очищения воздуха от загрязнителей. Деревья поглощают формальдегид своими листьями, стволами и корнями, а также превращают его в безопасные вещества с помощью фотосинтеза и метаболизма. По данным исследований, деревья могут снизить концентрацию формальдегида в воздухе на 7-23%.

Необходимо больше внимания уделять мониторингу состояния воздуха, искать пути уменьшения антропогенной нагрузки на экосистему и бережно относиться к каждому дереву в городах, не допуская безосновательного уничтожения зеленых насаждений. Речь тут о том, что перечисленные предприятия, такие как ТЭЦ, ТЭС, мусоросжигающие заводы, должны быть выведены за пределы городов.

Также выбросы автомобилей должны соответствовать современным экологическим нормам, а в перспективе одни должны заменяться на машины с электрическими и гибридными двигателями. Это же касается и общественного транспорта. Необходимо ограничивать въезд в город больших грузовиков.

Какое состояние одесского воздуха сейчас

Повышенное содержание формальдегида наблюдается в воздухе городов не всегда. Например, по данным Одесского центра контроля и профилактики заболеваний 17 февраля были проведены 98 контрольных замеров в Одессе, Черноморске, Южном, Болградском и Белгород-Днестровском районах.

Все они показали, что сейчас содержание формальдегида в норме (от 0,0046 мг/м.куб. до 0,012 мг/м.куб.).

При этом в Центре опровергли данные экологов и заявили, что по данным мониторинга за прошлый год, средний показатель содержания формальдегида соответствовал гигиеническим нормам и составлял от 0,01 мг/м.куб. до 0.035 мг/м.куб.

Кто прав, экологи, которые бьют тревогу или медики, которые уверяют, что опасности нет, разобраться сложно. И та и другая сторона опираются на данные наблюдений, вот только они у них разные.

А одесситам хотим напомнить, что качество воздуха в городе можно узнать на специальной онлайн карте.