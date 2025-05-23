Об этом сообщает Измаильская районная госадминистрация.

Вячеслав Шевченко родился 8 августа 1985 года в селе Новый Каланчак. Мужчина был одним из тех, кто без колебаний стал на защиту Родины в самое тяжелое для нее время.

Наводчик 3 штурмового отделения 3 штурмового взвода 10 штурмовой роты 4 штурмового батальона погиб 12 марта 2024 года во время вражеского минометного обстрела в районе населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

Одесщина скорбит: Теплицкая громада попрощается с защитником Украины Игорем Борисовичем Савченко, который три года считался без вести пропавшим.

Староказацкая громада проводит в последний путь своего 22 -летнего земляка Сергея Александровича Мищенко.

Подольская громада в трауре — 18 мая 2025 года на фронте погиб 23 -летний боец спецподразделения Нацполиции «Цунами» Никита Олегович Деордица.















