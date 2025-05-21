Трагическую весть о возвращении на щите Героя сообщили в громаде и Болградской райгосадминистрации.

Житель села Теплица Игорь Савченко еще в 2019 году пошел служить по контракту в ВСУ в танковые войска.

Жизнь защитника оборвалась 11 мая 2022 года в результате получения несовместимых с жизнью ранений в районе Белогоровки, на Луганщине.

«Очень длинной стала дорога Героя домой … Савченко Игорь Борисович считался пропавшим без вести. Через три года тело воина возвращается на родную землю, чтобы найти здесь свой последний покой» — говорится в сообщении РГА.

Подольская громада в трауре — 18 мая 2025 года на фронте погиб боец спецподразделения Нацполиции «Цунами» Никита Олегович Деордица. Герою навсегда останется 23 года.