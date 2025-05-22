Об этом сообщает Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

Сергей Мищенко считался пропавшим без вести, родные потеряли с ним связь еще в октябре 2024 года. Позже стало известно, что воин погиб 17 октября 2024 года во время боевых действий у поселка Победа Донецкой области.



Подольская громада в трауре — 18 мая 2025 года на фронте погиб боец спецподразделения Нацполиции «Цунами» Никита Олегович Деордица. Герою навсегда останется 23 года.

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