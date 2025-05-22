Об этом сообщает городская территориальная громада Пивденного.

Внешний пилот (оператор) беспилотных летательных аппаратов Вячеслав Бойко погиб 14 мая 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Серебрянка Бахмутского района Донецкой области.

Прощание с воином состоится 23 мая — этот день в громаде объявлен Днем траура. В знак скорби на домах и сооружениях громады будут приспущены Государственные Флаги.

Семья погибшего обращается к неравнодушным жителям громады с просьбой о помощи на погребение. Реквизиты для переводов:

5355 2802 1874 5121 (ПУМБ) — жена Любовь Бойко.

Одесщина скорбит: Теплицкая громада попрощается с защитником Украины Игорем Борисовичем Савченко, который три года считался без вести пропавшим.

Староказацкая громада проводит в последний путь своего 22 -летнего земляка Сергея Александровича Мищенко.

Подольская громада в трауре — 18 мая 2025 года на фронте погиб 23 -летний боец спецподразделения Нацполиции «Цунами» Никита Олегович Деордица.





