Об этом со скорбью сообщает Подольский горсовет.

Никита Деордица родился и вырос в городе Подольск Одесской области. Занимался спортом: самбо, борьбой, кроссфитом. Принимал участие в многочисленных спортивных соревнованиях различного уровня, где неоднократно получал призовые места.

После школы получил специальность автомеханика в ВСП «Механико-технологический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета».

Прошел подготовку в учебной части полиции в городе Херсон, что стало первым шагом на пути к служению в правоохранительных органах. Впоследствии поступил в Одесский государственный университет внутренних дел.Параллельно с учебой, проходил службу в батальоне полиции особого назначения в Одессе.

В начале полномасштабного вторжения рф на территорию Украины Никита Диордица добровольно стал в ряды сводного батальона полиции «Цунами». С августа 2022 года выполнял боевые задачи на Херсонском и Запорожском направлениях.

В частности, во время операции вблизи населенного пункта Давыдов Брод на Херсонщине, разведывательная группа, в состав которой входил Никита, обнаружила технику и живую силу противника. Благодаря слаженным действиям украинских воинов был успешно скорректирован огневой удар по врагу и осуществлено форсирование реки Ингулец.

12 апреля 2024 года Никита Деордица вошел в состав отдельного штурмового батальона «Лють» полка «Цунами». Принимал непосредственное участие в боевых действиях на горячих участках фронта — Часов Яр, Волчанск, Покровск, Карловка, Новое Селидово и другие. Воин участвовал в ожесточенных боях за Щербиновку и Торецк.

В ходе боевых действий Никита Олегович проявил высокий уровень мастерства в управлении дронами-камикадзе, что позволило эффективно поражать позиции противника.

За личное мужество, героизм и несокрушимую волю в борьбе за независимость Украины, Никита Деордица был удостоен государственных наград:

— Отличие разведки «Сова»;

— Нагрудный знак «Золотой крест»;

— Отличие Президента Украины «За оборону Украины».

Никита Олегович Деордица погиб 18 мая 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Иванополье, что на Торецком направлении (Донецкая область).

“Настоящий, честный, мужественный, любящий сын и брат, пример самоотверженности, патриотизма и несокрушимого духа — именно таким был Никита Олегович Деордица. Его имя навсегда останется в сердцах родных, побратимов и всей громады”, — говорят о Герое земляки.

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