Одеса терміново потребує ремонту тротуарів: його вартість дорівнюватиме бюджету міста

Щоб тротуари в Одесі були настільки ж якісними, як і дороги, до їхнього ремонту потрібно підходити комплексно – міняти не тільки покриття, а й проблемні комунікації. Про це розповів мер Геннадій Труханов одеським журналістам у передноворічному інтерв’ю.

– Треба оцінювати ситуацію тверезо. Звичайно, можна просто покласти плитку або асфальт і на якийсь час закрити питання. Але якщо ми говоримо по-дорослому, то має бути комплексний підхід, як ми зробили з Рішельєвською – повністю поміняти комунікації, подивитися, в якому стані водовідведення і водопостачання. Якщо робити, то робити правильно, щоб потім не потрібно було щороку перекопувати і перекладати, – розповів він.

За підрахунками, проведеними кілька років тому, на цей проект місту необхідно було 10 мільярдів гривень. Але зараз це коштуватиме дорожче, заявив Труханов. Зазначимо, що весь бюджет Одеси на 2024 рік становив близько 12 млрд гривень.

Уже багато років Одеса системно працює над створенням безбар’єрності: на тротуарах з’явилися пандуси і тактильна плитка.

– Ми продовжимо системне покращення тротуарів, але зараз гроші насамперед на ЗСУ, – додав мер.

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Нагадуємо, що в такому ж жалюгідному стані теплотраси і скільки коштує їх заміна.