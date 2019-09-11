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Новости Одессы и Одесской области

Одесса присоединится ко всеукраинскому маршу за права животных

Одесса присоединится ко всеукраинскому маршу за права животных

Это будет уже третий марш за животных, участие в котором примут большинство городов Украины.

Об этом общественная организация «Animal SOS Odessa» сообщает у себя на странице в Facebook.

Основной целью марша является привлечение внимания к эксплуатации животных в различных сферах и запрет такой деятельности на территории Украины. В первую очередь активисты требуют запрета на использование животных в цирках и дельфинариях. Также они хотят, чтобы был наложен запрет на фотоуслуги с животными, использование животных для экспериментов, программы массового убийства бездомных животных, меховые фермы и многое другое, что ограничивает свободу животных или же вредит им.

Среди требований они отметили и необходимость создания зоополиции и эффективной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.

Марш за права животных начнется 15 сентября в 12:00 возле памятника Атаману Головатому. Затем активисты свернут на Александровский проспект, после шествие пройдет по Греческой площади и остановится на Дерибасовской.

Напомним, предыдущая акция одновременно прошла в 20 городах Украины, собрав тысячи неравнодушных к четырехлапым.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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