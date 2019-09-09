Одесский цирк может стать первым в Украине, где запретят выступать животным

Одесский окружной суд рассматривает дело о нарушениях и жестоком обращении с животными в Одесском цирке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация «Открытые клетки», которая выступает третьим лицом в судебном деле. Иск на Одесский цирк подала Госинспекция Одесской области.

Представители цирка не пришли на прошлое заседание суда, а следующее назначено на 17 августа.

Год назад по распоряжению экоинспекции Одесский цирк обязали прекратить любую деятельность, связанную с содержанием диких животных. Такое распоряжение было вынесено в Украине впервые и связано с отсутствием надлежащих условий для животных.

Однако выступления с участием животных в Одесском цирке продолжаются.

В Украине запрещено использовать в представлениях краснокнижных животных. При этом в течение года в цирк приезжали бурые медведи, львы, тигры, попугаи, обезьяны, носухи, зебры, крокодилы.

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект о запрете на использование диких животных в цирках, но пока он находится на рассмотрении в комитетах.

На сегодняшний день более 40 стран мира отказались от участия животных в цирке.

Фото: odessa.travel