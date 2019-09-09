fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Одесский цирк может стать первым в Украине, где запретят выступать животным

Одесский цирк может стать первым в Украине, где запретят выступать животным

Одесский окружной суд рассматривает дело о нарушениях и жестоком обращении с животными в Одесском цирке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация «Открытые клетки», которая выступает третьим лицом  в судебном деле. Иск на Одесский цирк подала Госинспекция Одесской области.

Представители цирка не пришли на прошлое заседание суда, а следующее назначено на 17 августа.

Год назад по распоряжению экоинспекции Одесский цирк обязали прекратить любую деятельность, связанную с содержанием диких животных. Такое распоряжение было вынесено в Украине впервые и связано с отсутствием надлежащих условий для животных.

Однако выступления с участием животных в Одесском цирке продолжаются.

В Украине запрещено использовать в представлениях краснокнижных животных. При этом в течение года в цирк приезжали бурые медведи, львы, тигры, попугаи, обезьяны, носухи, зебры, крокодилы.

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект о запрете на использование диких животных в цирках, но пока он находится на рассмотрении в комитетах.

На сегодняшний день более 40 стран мира отказались от участия животных в цирке.

Фото: odessa.travel

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить