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Одеса представила культурну стратегію на форумі в Молдові

Одеса представила культурну стратегію на форумі в Молдові

У Кишиневі відбувається дводенний підсумковий захід проєкту EU4Culture, спрямованого на підтримку культурного розвитку країн Східного партнерства. У рамках події представники міст, митці та культурні фахівці обговорюють розроблені стратегії та обмінюються досвідом. Про це повідомили у міськраді Одеси.

Одеса приєдналася до проєкту EU4Culture у середині 2023 року. За цей час місто досягло низки результатів, серед яких розробка «Стратегії культурного розвитку Одеси 2025–2035». Цей документ стане основою для подальшого розвитку культурної сфери міста. Стратегію створено у співпраці з представниками креативних індустрій, громадськими організаціями та культурними діячами.

На форумі презентували й інші напрацювання:

  • довідник зі збереження культурної спадщини,
  • посібник із дизайну вивісок,
  • 3D-візуалізацію культових символів Одеси.

За словами директора Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради Івана Ліптуги, ці проєкти демонструють системний підхід до розвитку міста. Розроблену стратегію планують представити на розгляд міськради.

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