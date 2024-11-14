Одесса получила инновационный аппарат для лечения онкобольных

Об этом сообщила пресслужба Одесской ОВА.

Одесский противоопухолевый центр получил современный линейный ускоритель Elekta Harmony. Процесс монтажа оборудования уже начался, вскоре аппарат будет готов к использованию.

Elekta Harmony — инновационное решение в сфере радиотерапии, которое сочетает точность, индивидуальный подход и эффективность, что особенно важно в борьбе с раком.

Отмечается, что благодаря высокоточной радиотерапии, центр сможет предоставлять более эффективное лечение с минимальным воздействием на здоровые ткани.

«Это позволит заведению выйти на новый уровень в лечении онкологических болезней пациентов не только из Одесской области, но и соседних регионов и вынужденно перемещенных лиц», — отметили в ОВА.

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