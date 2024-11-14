Новости Одессы и Одесской области

Одесса получила инновационный аппарат для лечения онкобольных

Одесса получила инновационный аппарат для лечения онкобольных

Одесский противоопухолевый центр впервые за 30 лет получил новый линейный ускоритель. Это позволит заведению выйти на новый уровень в лечении онколобольных не только из Одесской области, но и соседних регионов.

Об этом сообщила пресслужба Одесской ОВА.

Одесский противоопухолевый центр получил современный линейный ускоритель Elekta Harmony. Процесс монтажа оборудования уже начался, вскоре аппарат будет готов к использованию.

Elekta Harmony — инновационное решение в сфере радиотерапии, которое сочетает точность, индивидуальный подход и эффективность, что особенно важно в борьбе с раком.

линейный ускоритель

Отмечается, что благодаря высокоточной радиотерапии, центр сможет предоставлять более эффективное лечение с минимальным воздействием на здоровые ткани.

«Это позволит заведению выйти на новый уровень в лечении онкологических болезней пациентов не только из Одесской области, но и соседних регионов и вынужденно перемещенных лиц», — отметили в ОВА.

Читайте также: Денталмобиль на передовой: как военным лечат зубы под обстрелами

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua