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Одеса отримала інноваційний апарат для лікування онкохворих

Одеса отримала інноваційний апарат для лікування онкохворих

Одеський протипухлинний центр уперше за 30 років отримав новий лінійний прискорювач. Це дасть змогу закладу вийти на новий рівень у лікуванні онкохворих не тільки з Одеської області, а й сусідніх регіонів.

Про це повідомила пресслужба Одеської ОДА.

Одеський протипухлинний центр отримав сучасний лінійний прискорювач Elekta Harmony. Процес монтажу обладнання вже розпочався, незабаром апарат буде готовий до використання.

Elekta Harmony – інноваційне рішення у сфері радіотерапії, яке поєднує точність, індивідуальний підхід та ефективність, що особливо важливо в боротьбі з раком.

лінійний прискорювач

Зазначається, що завдяки високоточній радіотерапії, центр зможе надавати більш ефективне лікування з мінімальним впливом на здорові тканини.

«Це дасть змогу закладу вийти на новий рівень у лікуванні онкологічних хвороб пацієнтів не лише з Одеської області, а й сусідніх регіонів та вимушено переміщених осіб», – зазначили в ОВА.

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