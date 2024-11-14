Одеса отримала інноваційний апарат для лікування онкохворих

Про це повідомила пресслужба Одеської ОДА.

Одеський протипухлинний центр отримав сучасний лінійний прискорювач Elekta Harmony. Процес монтажу обладнання вже розпочався, незабаром апарат буде готовий до використання.

Elekta Harmony – інноваційне рішення у сфері радіотерапії, яке поєднує точність, індивідуальний підхід та ефективність, що особливо важливо в боротьбі з раком.

Зазначається, що завдяки високоточній радіотерапії, центр зможе надавати більш ефективне лікування з мінімальним впливом на здорові тканини.

«Це дасть змогу закладу вийти на новий рівень у лікуванні онкологічних хвороб пацієнтів не лише з Одеської області, а й сусідніх регіонів та вимушено переміщених осіб», – зазначили в ОВА.

Читайте також: Денталмобіль на передовій: як військовим лікують зуби під обстрілами