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Новости Одессы и Одесской области

Одесса на карантине, день 14-й: велосипедисты и опустевший центр города

Одесса на карантине, день 14-й: велосипедисты и опустевший центр города

Заметно потеплело, но улицы в центре Одессы еще больше становятся пустынными. Многие одесситы прониклись ситуацией: в центре города если кто и выходит, то обычно за продуктами, в аптеку, выгулять собаку.

Впрочем, как оказалось, пустынные улицы в центре  – не самый точный показатель ситуации. «Картинки», как карантин при потеплении перешел в одесский «активный отдых у моря», уже разошлись по сетям.

Это, кстати, активно обсуждают отдыхающие в Горсаду. Людей не очень много, но есть: солнышко же. Сидят себе, набираются «ультрафиолета».

Уличный музыкант радует слух.

На детской площадке в Горсаду, там, где детишки играли с мега-шахматами, теперь висит строгое объявление об отмене игр на воздухе.

На улицах заметно прибавилось велосипедистов.

Редкие пешеходы обычно передвигаются так, словно куда-то очень торопятся.

Уличные памятники и арт-объекты, которые на радость немногим прогуливающимся, были облачены в маски, теперь красуются без них. Возле памятника Вере Холодной даже попала на небольшое обсуждение на тему: «Это кто ж покусился?!». Заодно одесситы тут же вспомнили испанку, которая косила народ в начале прошлого века и от которой умерла и сама актриса…

Впрочем, на арт-объекте, который появился на Преображенской к Новому году, обе куклы-повара — в масках.

Их не сорвали, потому что герои — за стеклом. Новогодний атрибут смотрится немного нелепо, впрочем, как довелось услышать, «а что сейчас лепо?». Глаз упал и на все еще красующиеся «снежные» елочки, которыми украсили одно из кафе к тому же Новому году.

А вот это — очень даже в тему. Пошутили в одном из кафе: выставили на улице умывальник, написали: «Руки мыть и кушать». При этом сразу пояснили мне, что торгуют только кофе и только на вынос…

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Мария Котова
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