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Одесса краснозонная: Музкомедия приглашает на онлайн-просмотры любимых спектаклей

Одесса краснозонная: Музкомедия приглашает на онлайн-просмотры любимых спектаклей

Сегодня, 27 марта, – Международный день театра, и именно сегодня в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) должна была состояться премьера мюзикла по произведениям Михаила Жванецкого… Но «краснозонная» ситуация внесла свои коррективы…

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

А в нашей Музкомедии работают настоящие оптимисты. Конечно, очень хотелось вынести на суд зрителей мюзикл по произведениям Михаила Жванецкого «По Дерибасовской». Но ничего не поделаешь: премьеру придется отложить.

Но вешать нос и предаваться унынию – это не про нашу любимую Оперетту, тем более, что сегодня – День театра.

День театра

карантин и театр

И именно сегодня в ОАТМК, как и год назад, решил театр нести радость одесситам онлайн-показами спектаклей театра.

Первая онлайн-трансляция (в этом локдауне) состоится сегодня, 27 марта, в 20:00. Это будет мюзикл Ж. Лоу «Моя прекрасная леди» (постановка 1992 года).

«Если карантин, то, значит, онлайн-трансляции. А если онлайн-трансляции, то что может быть лучше мюзикла Ж. Лоу «Моя прекрасная леди»? – говорят в театре.

Спектаклем можно будет наслаждаться на странице ОАТМК в Facebook или на канале театра на Youtube.

Вас ожидает встреча с истинно звездным актерским составом, а также хором, балетом и оркестром театра.

Спешите видеть и слушать!

Фото предоставлено пресс-службой ОАМТК

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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