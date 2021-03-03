Памяти Жванецкого: в одесской Музкомедии идут репетиции нового мюзикла (фото)

«По Дерибасовской…» – так называется мюзикл Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного (ОАТМК), премьера которого состоится 27 и 28 марта.

Мюзикл особый: это дань памяти недавно ушедшему от нас Михаилу Жванецкому: 6 марта ему бы исполнилось 87 лет…

О духе Одессы

Мюзикл в двух действиях «По Дерибасовской…» создан по произведениям писателя. Спектакль задумывался задолго до кончины Михал Михалыча. И, как делает акцент его режиссер-постановщик, главный режиссер ОАТМК Владимир Подгородинский, такая непростая задача родилась еще десять лет назад. Согласитесь, не так-то уж и просто «перевести» рассказы Жванецкого на язык музыкального театра.

Потому-то и зазвучит этот мюзикл, который скоро будет представлен на суд зрителей, как спектакль по размышлениям Жванецкого. При этом сразу хочу отметить: не надо путать размышления с «размышлизмами», неким любомудрствованием. Как говорит сам Владимир Подгородинский, «у каждого свой Жванецкий. И спектакль – о нас с вами, об Одессе, ее духе, о том, что она остается в одессите навсегда. И даже если он покидает этот город, он будет манить его обратно. Ведь бывших одесситов не бывает».

Дирижер-постановщик мюзикла – Юрий Литовко, художник-постановщик – Станислав Зайцев, художник по костюмам – Елена Лесникова, балетмейстер-постановщик – Ольга Навроцкая, хормейстер-постановщик – Сергей Савенко. В спектакле занята золотая россыпь артистов нашей Музкомедии.

Сыграть прозу Жванецкого?

Репетиционный процесс – вещь трудоемкая, разноплановая, нервная и напряженная. В который раз убеждаюсь в этом, наблюдая за репетицией, которая уже проходит на сцене.

А что на сцене? А там – наша с вами Одесса и одесские символы: нос огромного корабля вдруг превращается в очертания такой родной и, кажется, самой известной в мире Потемкинской лестницы… И тут же за столиками в кафе – одесситы… Может, это мы с вами?..

Как можно Жванецкого сыграть? Как можно Жванецкого пропеть? Станцевать? Проще говоря, как передать его языком мюзикла?

– Называть Михаила Жванецкого просто писателем-сатириком, как мне кажется, просто несправедливо. Жванецкий – писатель-мыслитель, сумевший легким юморным языком рассказать об очень серьезных вещах, о самой жизни… Мы встретились с Михаилом Жванецким 10 лет назад. Долго сидели, разговаривали… Тогда и возникла идея: а почему бы не создать сценическое произведение по произведениям писателя? И он сам благословил этот процесс.

Музыку к постановке написал Владимир Баскин, либретто Константина Рубинского. Вариантов спектакля было очень много, я переработал их целое множество. Потом и сам Жванецкий прочитал один из вариантов, дал добро. Лишь после этого пошел процесс создания самого спектакля, – говорит Владимир Подгородинский.

«Это, таки да, – Одесса»…

Режиссер рассказывает, что уход из жизни Михал Михалыча не мог не сказаться на работе над спектаклем: была усилена линия памяти. Спектакль вообще обещает пройти под особый щемяще-тонкий лирический аккомпанемент.

На сцене – не озвучено-обыгранный сборник анекдотов, а полноценный спектакль о человеческой судьбе, о нашей с вами жизни, где никто не собирается копировать Жванецкого или подражать Карцеву с Ильченко.

Как говорит Владимир Подгородинский, спектакль «По Дерибасовской…» – это не только юмор и шутки писателя, это еще и размышления, когда в сюжет спектакля вкраплен сам писатель. Причем, максимально близко к тому, чтобы было «слово в слово». А это непросто, это архисложная задача.

– Он ведь писатель-мыслитель, но не драматург. Он драматург мысли, при этом в одну мысль Жванецкий умел вложить целую жизнь. Использовать его мысли, петь его мысли – это непросто, – говорит режиссер спектакля.

Предстоящая премьера – это не только гимн Михал Михалычу, но и гимн самой Одессе. И, как от души надеются все создатели нового мюзикла, очень бы хотелось, чтобы каждый выходящий из зала сказал себе: «Это, таки да, – Одесса»…

Фото автора, афиша и фото Владимира Подгородинского в процессе репетиций – пресс-служба ОАТМК