Об этом рассказал в телеэфире глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, распоряжение о начале подготовки к работе пляжей уже подписано. Для этого чиновники сотрудничают с военными и ГСЧС. Сейчас основная цель – проверить наличие укрытий, обезопасить территории от морских мин и определить зоны, где можно купаться без рисков.

«Сдерживать людей нет смысла. Люди должны отдыхать, оздоравливаться, получать витамин D и психологическую разгрузку. Одесса живет, и это важно не только для местных, но и для всей страны», – сказал Кипер.

Он также отметил, что качественная подготовка пляжей важна для развития туризма в Одессе.

Напомним, ранее экологи проверили пляжи Одессы на загрязнение мазутом.

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