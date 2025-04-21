Работники департамента экологической инспекции провели плановые проверки побережья Одессы на предмет возможного загрязнения мазутом. Для анализа отобрали образцы морской воды на пляжах 16-й станции Большого Фонтана, Ланжероне и в Фонтанке.

По результатам лабораторных исследований, превышение допустимых норм содержания нефтепродуктов в воде не зафиксировано. В департаменте отметили, что новых случаев загрязнения пока не выявлено.

Также экологическая инспекция заверила, что мониторинг состояния морской воды будет продолжаться, а в случае выявления загрязнений будут оперативно приняты соответствующие меры.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на пляже обнаружили мазут с российских танкеров.