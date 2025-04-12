Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

«В настоящее время ведутся работы по установке настилов, также на предмет доступности регулярно инспектируются все зоны отдыха и оздоровления: на такие локации регулярно выезжают представители органов власти совместно с экспертной группой Совета безбарьерности, в состав которой входят ветераны и люди с инвалидностью», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Мария Попова убедилась в том, что подготовка проходит должным образом, а по городу будут полностью организованы вопросы функционирования пляжа – в частности водоснабжение, канализация и другие вопросы жизнеобеспечения.

«Если нет никаких препятствий для того, чтобы его открыть, ожидаем открытия обновленного инклюзивного пляжа», – отметила представитель Уполномоченного.

Глава Приморской райадминистрации Марат Королев отметил, что к открытию в этом сезоне готовится еще один инклюзивный пляж – на 11-й станции Большого Фонтана. В настоящее время продолжаются работы по его ремонту и устройству в соответствии с требованиями доступности.

Все вопросы подготовки инклюзивных локаций, в том числе пляжей, к оздоровительному сезону находятся под личным контролем городского головы Геннадия Труханова.

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