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Одесса будущего стала полем боя в японском аниме: сражения идут у Дюка и Оперного (иллюстрации)

Одесса будущего стала полем боя в японском аниме: сражения идут у Дюка и Оперного (иллюстрации)

Знаковые локации Одессы — от Дюка до железнодорожного вокзала — детально воссозданы в научно-фантастическом анимационном сериале на Netflix. Создатели «Гандам: Реквием возмездия» перенесли город в футуристическое будущее, сохранив его архитектурную аутентичность.

Архитектурное наследие Одессы стало декорациями для финальной битвы в новом японском аниме-сериале «Гандам: Реквием возмездия», вышедшем на Netflix в октябре.

Зрители могут увидеть реалистично воссозданные в 3D-графике знаковые достопримечательности города: памятник Дюку, Оперный театр, Приморский бульвар, Куликово поле, железнодорожный вокзал и порт, который в сериале уже космический, а не морской.

Одесса в аниме Гандам Одесса в аниме Гандам Одесса в аниме Гандам

Сериал стал частью одной из самых продолжительных аниме-франшиз, включающей десятки сериалов, фильмов, игр, книг и манги. В научно-фантастической вселенной «Гандам» Одесса предстает как место космодрома будущего, где разворачивается решающая битва Однолетней войны между Зионом и Федерацией Земли.

Одесса в аниме Гандам Одесса в аниме Гандам

Сюжет сосредоточен на темах войны, использования огромных боевых роботов и психологических травм молодых людей, втянутых в военное противостояние. Хотя Одесса уже появлялась во франшизе ранее, именно в «Реквиеме возмездия» город показан с особой точностью и вниманием к архитектурным деталям.

Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам

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Иллюстрации — скриншоты из анимационного сериала «Гандам: Реквием возмездия»

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