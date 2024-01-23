Одесситка из Америки полетит в космос

Об этом сообщает сайт американской компании Virgin Galactic.

На сайте указано, что Бороздина — частный астронавт «из Украины и Лас-Вегаса».

Полет аппарата Virgin Galactic стартует в пятницу, 26 января, на космодроме «Америка» в Нью-Мексико. Самолет поднимет космический корабль в небо, затем корабль отделится и запустит ракетный двигатель на 60 секунд – пока аппарат не выйдет за пределы земной атмосферы.

В космосе одесситка проведет 90 минут.

В США Лина работает консультантом по одной из систем оздоровления, много путешествует. Полет в космос – самая большая мечта одесситки, путь к которой длился целых 18 лет.

По словам Лины , она должна была лететь в качестве туристки еще в 2021, но планы были отложены из-за пандемии коронавируса.

Компания Virgin Galactic — это американская компания, занимающаяся разработкой коммерческих космических кораблей и направленная на обеспечение суборбитальных космических полетов для космических туристов. 10 августа 2023 компания провела второй коммерческий пуск, который одновременно стал её первым туристическим полётом в космос. Экипаж из шести человек побывал в невесомости и благополучно вернулся на Землю. На этот «рейс» попали мать и дочь, которые выиграли билеты в космос в благотворительной лотерее.

Стоимость космического путешествия для туристов-астронавтов составляет 450 тысяч долларов.