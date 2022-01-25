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В Одесской области собираются построить космодром

В Одесской области собираются построить космодром

На прошлой неделе в Одессе прошла Объединительная конференция региональных инновационно-космических кластеров Украины. На ней и озвучили планы строительства в Одесском регионе космодрома.

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И обсуждение не было голословным – в конференции участвовали представители Национального центра управления и испытания космических средств, Комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады и Одесской облгосадминистрации.

Если отмечать персоналии, то конференцию посетили первый зампредседателя Государственного космического агентства Украины Владимир Бень, зампредседателя комитета ВРУ по экономическому развитию Сергей Тарута, руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный, председатель правления Днепровского космического кластера Евгений Рокитский, а также глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий и вицемер Одессы Павел Вугельман.

Нужно согласие Турции

Владимир Присяжный рассказал, что в настоящее время Украина может использовать, если возникнет необходимость, космодромы в Канаде и Австралии. Эти страны дали свое согласие.

Но еще лучше было бы построить собственный космодром. Но, чтобы разместить его, необходима пустая местность, где никто не проживает в радиусе не менее 50 километров.

Подобный участок нашли на границе Одесской и Николаевской областей. Пока тормозит развитие проекта то, что для строительства космодрома на этом участке требуется разрешение Турции. Так как существует риск что в случае аварии, одна из ступеней, а именно вторая, может угодить на турецкую территорию.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что в Украине может появиться свой космодром. Также наша страна намерена вступить в Европейское космическое агентство и создать орбитальную группировку из 7 спутников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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