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Одеса майбутнього стала полем бою в японському аніме: битви точаться біля Дюка та Оперного (ілюстрації)

Одеса майбутнього стала полем бою в японському аніме: битви точаться біля Дюка та Оперного (ілюстрації)

Знакові локації Одеси – від Дюка до залізничного вокзалу – детально відтворені в науково-фантастичному анімаційному серіалі на Netflix. Творці “Ґандам: Реквієм за помстою” перенесли місто у футуристичне майбутнє, зберігши її архітектурну автентичність.

Архітектурна спадщина Одеси стала декораціями для фінальної битви в новому аніме-серіалі “Ґандам: Реквієм за помстою”, який вийшов на Netflix у жовтні.

Глядачі можуть побачити реалістично відтворені у 3D-графіці знакові пам’ятки міста: пам’ятник Дюку, Оперний театр, Приморський бульвар, Кулікове поле, залізничний вокзал та порт, який в серіалі вже космічний, а не морський.

Одесса в аниме Гандам Одесса в аниме Гандам Одесса в аниме Гандам

Серіал став частиною однієї з найтриваліших аніме-франшиз, що включає десятки серіалів, фільмів, ігор, книг та манґи. У науково-фантастичному всесвіті “Ґандам” Одеса постає як місце космодрому майбутнього, де розгортається вирішальна битва Однорічної війни між Зіоном та Федерацією Землі.

Одесса в аниме Гандам Одесса в аниме Гандам

Сюжет зосереджений на темах війни, використання величезних бойових роботів та психологічних травм молодих людей, втягнутих у військове протистояння. Хоча Одеса вже з’являлася у франшизі раніше, саме в “Реквіємі за помстою” місто показане з особливою точністю та увагою до архітектурних деталей.

Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам
Одесса в аниме Гандам

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