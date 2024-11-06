Одеса майбутнього стала полем бою в японському аніме: битви точаться біля Дюка та Оперного (ілюстрації)

Архітектурна спадщина Одеси стала декораціями для фінальної битви в новому аніме-серіалі “Ґандам: Реквієм за помстою”, який вийшов на Netflix у жовтні.

Глядачі можуть побачити реалістично відтворені у 3D-графіці знакові пам’ятки міста: пам’ятник Дюку, Оперний театр, Приморський бульвар, Кулікове поле, залізничний вокзал та порт, який в серіалі вже космічний, а не морський.

Серіал став частиною однієї з найтриваліших аніме-франшиз, що включає десятки серіалів, фільмів, ігор, книг та манґи. У науково-фантастичному всесвіті “Ґандам” Одеса постає як місце космодрому майбутнього, де розгортається вирішальна битва Однорічної війни між Зіоном та Федерацією Землі.

Сюжет зосереджений на темах війни, використання величезних бойових роботів та психологічних травм молодих людей, втягнутих у військове протистояння. Хоча Одеса вже з’являлася у франшизі раніше, саме в “Реквіємі за помстою” місто показане з особливою точністю та увагою до архітектурних деталей.

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Ілюстрації – скриншоти з анімаційного серіалу “Ґандам: Реквієм за помстою”