Новости Одессы и Одесской области

В Одессе и области 28 ноября введены экстренные отключения света

В Одессе и области 28 ноября введены экстренные отключения света

Экстренные отключения света утром 28 ноября введены в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве.

Причиной стал российский ракетный обстрел.

О том, что графики стабилизационных отключений не действуют и в названных регионах введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в НЕК “Укрэнерго”.

Энергетики пояснили, что это вынужденная мера для защиты электросетей от возможных аварий, которые могут случится, если в энергетические объекты пострадают от ракет или дронов врага. 

Напомним, что утро в Одессе началось с взрывов — ПВО отбивало воздушную атаку российской армии. Местами в городе пропал свет. По последней информации от Воздушных сил Украины, до 8 утра 28 ноября возможны еще ракетные удары с российских самолетов стратегической авиации. 

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Обновлено

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под массированным ударом россиян сегодня снова оказались энергетические объекты по всей стране. Поэтому НЭК «Укрэнерго» срочно ввела экстренные отключения электроэнергии.

Анонсированные ранее графики отключений не действуют.  

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Редакция ПРОФИЛЬ
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