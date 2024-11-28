В Одесской области обновили график отключений света на сегодня

По команде НЭК Укрэнерго сегодня, 28 ноября, отключения света в Одессе и области будут происходить по обновленному стабилизационному графику.
Сегодня, 28 ноября, после отмены утренних экстренных отклчений света, Одесская область вернулась к графикам стабилизационных отключений. По указанию Укрэнерго энергетики внесли изменения в дневной график.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.
Напомним, что утро в Одессе началось с взрывов — ПВО отбивало воздушную атаку российской армии. Под массированным ударом россиян сегодня снова оказались энергетические объекты по всей стране.