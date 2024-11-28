Новости Одессы и Одесской области

В Одессе громкие взрывы: пройдите в укрытие, сделайте запасы воды, зарядите гаджеты (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Одессе громкие взрывы: пройдите в укрытие, сделайте запасы воды, зарядите гаджеты (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утро 28 ноября началось в Одессе с сигнала воздушной тревоги. Был зафиксирован запуск ракет, в областном центре и регионе возможны отключения света, воды, отопления. При возможности, рекомендуем сделать запасы воды, зарядить гаджеты и пройти в укрытие.

Существует большая вероятность экстренных отключений электричества. Обычно враг выбирает целями объекты энергетики. Рекомендуем сделать воды, зарядить мобильные телефоны, повербанки, ноутбуки и прочие гаджеты.

По сообщениям мониторинговых каналов, российская армия произвела массовый запуск крылатых ракет с кораблей в Черном море. Также пуски ракет совершила стратегическая авиация врага. Эти ракеты пока на подлете к территории Украины. Поэтому находитесь в укрытиях и берегите себя.

Обновлено 6:08

В Одессе работало ПВО. В местных пабликах сообщают о дыме над городом — было попадание или последствия падения обломков ракеты. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Обновлено 6:18. Введены отключения света 

Сайт ДТЭК «Одесские электросети» сообщает о применении в Одессе и области экстренных отключений электроэнергии. Графики стабилизационных отключений НЕ действуют.

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Новость обновляется. «Одесская жизнь» следит за ситуацией, чтобы наиболее оперативно информировать читателей о происходящих событиях.

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