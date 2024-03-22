Война, день 758-й: крупнейшая атака россии на энергетику Украины, погибли люди

О массированной атаке по Украине 22 марта читайте здесь: Последствия ночной атаки: горит ДнепроГЭС, россия хочет оставить Украину без света

Под удар попала легендарная ДнепроГЭС в Запорожье, там вспыхнул пожар, угрозы прорыва нет. Об этом сообщает ЧАО «Укргидроэнерго».

«К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине», — говорится в сообщении.

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: по ГЭС-1 и ГЭС-2 и в одну опору. Также разбиты подкранные балки, машинный зал и электрооборудование, уточнили в «Укргидроенерго».

О разрушении самой дамбы на данный момент речи нет — объект достраивался с тем расчетом, чтобы пережить ограниченный ядерный удар. Но если теоретически представить, что плотина будет прорвана, последствия могут быть очень тяжелыми.

Также атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.

Харьков остался полностью без света, а в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях ввели аварийные отключения света.

В Одессе — стабилизационные отключения.

На данный момент известно о двух погибших в Хмельницком и одного в Запорожье. Более десяти человек ранены.

Боевая работа защитников неба

Защитники неба Украины 22 марта отбили массированную атаку россии, которую та осуществила 151 средством воздушного нападения.

К отражению ракетно-авиационного удара привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя защитники уничтожили 92 воздушные цели, в том числе 55 «Шахедов», 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две управляемые Х-59.

О ситуации на фронте на утро 22 марта

В течение суток российские оккупанты 25 раз пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении, также атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Ореховском направлениях. Об этом сегодня, 22 марта, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

В целом за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения, враг нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

По состоянию на 07:00 в акватории Черного моря находятся 2 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп до 8 ракет.

Потери врага на утро 22 марта

За сутки ВСУ ликвидировали: