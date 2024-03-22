Атака по энергетике 22 марта: в Одессе ввели стабилизационные отключения света (графики)

В результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесской области. В части Одессы введены стабилизационные отключения. Кроме отключений по графику могут быть аварийные, вызванные внезапными поломками оборудования, поэтому прогнозировать их невозможно.
Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер ссылаясь на распоряжение НЭК Укрэнерго.
На 9:00 22 марта обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения.
«Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы», — сообщил Кипер.
По информации ДТЭК Одесские электросети, этой ночью враг совершил самую масштабную атаку по энергетическим объектам страны за последнее время.
Повреждения получили энергообъекты Одесской области. Поэтому в Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.
График отключений можно найти на сайте ДТЭК Одесские электросети:
https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns.
ВНИМАНИЕ! В ДТЭК предупреждают, что из-за большо числа посетителей сайт работает медленно, поэтому страница с графиком отключений может открываться 1-2 минуты.
Если вы знаете свою группу отключений, то можете воспользоваться опубликованными ниже графиками:
Подробности атаки на Одесскую область
По данным Одесской областной прокуратуры, ночью 22 марта вооруженные силы рф в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотными летательными аппаратами.
В результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Начато расследование.
По предварительным данным, в Одесской области было уничтожено 11 дронов.
Как сообщили в Воздушных силах, ночью Украину атаковала 151 воздушная цель.Сбито 92 цели.
- Из 63 «шахедов» сбиты 55.
- Из 88 ракет сбито 37.
Не сбит ни один из семи «Кинжалов». Также в цели попали 22 зенитные ракеты С-300 и 12 «Искандеров».