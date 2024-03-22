Атака по энергетике 22 марта: в Одессе ввели стабилизационные отключения света (графики)

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер ссылаясь на распоряжение НЭК Укрэнерго.

На 9:00 22 марта обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения.

«Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы», — сообщил Кипер.

По информации ДТЭК Одесские электросети, этой ночью враг совершил самую масштабную атаку по энергетическим объектам страны за последнее время.

Повреждения получили энергообъекты Одесской области. Поэтому в Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

График отключений можно найти на сайте ДТЭК Одесские электросети:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns.

ВНИМАНИЕ! В ДТЭК предупреждают, что из-за большо числа посетителей сайт работает медленно, поэтому страница с графиком отключений может открываться 1-2 минуты.

Если вы знаете свою группу отключений, то можете воспользоваться опубликованными ниже графиками:

Подробности атаки на Одесскую область

По данным Одесской областной прокуратуры, ночью 22 марта вооруженные силы рф в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Начато расследование.

По предварительным данным, в Одесской области было уничтожено 11 дронов.

Как сообщили в Воздушных силах, ночью Украину атаковала 151 воздушная цель.Сбито 92 цели.

Из 63 «шахедов» сбиты 55.

Из 88 ракет сбито 37.

Не сбит ни один из семи «Кинжалов». Также в цели попали 22 зенитные ракеты С-300 и 12 «Искандеров».